See on nagu kroonilt eurole üleminek. Nii võrdles linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven peatselt ees seisvat muudatust, millega Tartus jäetakse selja taha senine Kroonlinna nullil põhinev kõrgusvõrgustik ja asendatakse see Amsterdami nullil põhineva kõrgusvõrgustikuga.