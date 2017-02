Tartu lahtised meistrivõistlused toovad kokku kohalikud tipud

Tartu meistritiitlit tuli kõigi kohalike tennisesõprade rõõmuks kaitsma Tartust pärit Kenneth Raisma, vahendas korraldaja Egert Ivask. Tahtmist täis on ka teine Tartust pärit noor tennisetalent Kristjan Tamm, kes võitis eelmise Eesti GP turniiri. Kenneth ja Kristjan kohtuvad omavahel tõenäoliselt laupäeval toimuvas veerandfinaalis.

Tartu meistritiitli eest on tulnud mängima veel Eesti Davis Cup koondise liige Mattias Siimar, koos venna Kristoferiga. Lisaks on kohal ka heas hoos olev Karl-Kiur Saar, Oskar Lusti, Martin Randpere ja teised.

Naiste arvestuses omab kõrgeimat asetust Elva tenniseklubist mitmekordne Tartu meister ja Eesti edetabeli viies number Tuule Tani. Naiste arvestuses heitlevad Tartu meistritiitli nimel veel Simoné Pärn Pärnust, noor andekas Ann Maria Muuli jt.

Heitlus Tartu meistritiitli ning auhindade eest käib reedest pühapäevani. Finaalid peetakse pühapäeval. Parimate vahel läheb jagamisele 2000 euro suurune auhinnafond ning samuti ihaldusväärsed meened Tartu linna poolt.

Huvilised on oodatud Tähtvere tennisekeskusesse mängudele kaasa elama terve nädalavahetuse vältel. Pealtvaatajatele on üritus tasuta, kinnitas Ivask. Meeste mängud viiakse läbi vaipkattega väljakul, naised võtavad mõõtu kõvakattel. Peaväljaku mängudest on võimalik vaadata videopilti facebook'i vahendusel.

Turniiri korraldajaks on Tähtvere tenniseklubi. Sisemeistrivõistlusi on Tähtvere tennisekeskuses korraldatud juba üle seitsme aasta. Lisainformatsiooni turniiri kohta leiab www.tartutennis.ee.