Staažikas Hiina restoran Žen Žen sulges uksed

Söögikoha üks omanikke Kaily Cui ütles Tartu Postimehele, et sulgemisotsus ei tulnud kergelt. «Me tegime selle suhteliselt raske südamega, sest meil oli väga palju püsikliente. Näiteks vahetult pärast kinnipanekut käis meil ukse taga inimene, kes oli meie esimese kliendikaardi omanik,» lausus Cui. Ta tänas südamest kõiki neid, kes aastate jooksul söögikohta külastasid.

Žen Žen avati Tähtveres 1. detsembril 2005. «Me vedasime seda koos abikaasaga 11 pikka aastat ning see töökoormus oli tegelikult päris suur. Seetõttu jõudsimegi arusaamisele, et peab aja maha võtma. Me ise vajame puhkust,» selgitas Cui. Ta lisas, et söögikoht tasus majanduslikult kuni viimase hetkeni ennast ära.

«Rahvast käis piisavalt. Me olime kõik need aastad kasumlik ettevõte, aga me hakkasime rohkem mõtlema enda tervise peale,» lausus Cui, kelle sõnul küpses sulgemisotsus pikema ajal jooksul.

«See ei tulnud päevapealt,» märkis Cui. Vabaks jäänud ruumid plaanib ettevõte välja üürida.

«Aga see ei välista, et pärast mõningast puhkeperioodi avame Žen Ženi uuesti. Eks seda näitab aeg,» lisas Cui, kes peab oma ettevõttega OÜ Fei Long Turu tänava ääres ka Hiina keskust.