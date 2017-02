Ülikooli raamatukogu remont ei jätku enne maid

Ülikooli kommunikatsioonitalituse juhataja Illari Lään selgitas, et hanke väljakuulutamiseks peab uuele töövõtjale andma tehtud töödest väga täpse ülevaate, kuna objekt on suur ja pooleli töid on palju.

Kui hange õnnestub ning raamatukogu remontima leitakse uus töövõtja, võiks ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pageli sõnul loota, et kahe kuni kahe ja poole kuu möödudes hanke väljakuulutamisest jätkatakse ehitust.

Suure tõenäosusega pannakse kevadel või suvel raamatukoguesine plats uuesti liiklejatele kinni.

Pagel märkis, et eelmisele hankele laekus viis pakkumust, mis annab lootust, et ka uue hankega leiab ülikool ehitaja.

Leppetrahvid

Ülikooli juhtkond ootab praegu raamatukogu hetkeseisu väljaselgitamist. Kui see on tehtud, selgub, kuidas ehitusfirmaga lahku minnakse. Lääni sõnul ei ole praegu veel selge, millise summa ülikool ehitustööde kogumaksumusest ehk 6,7 miljonist eurost YIT Ehitusele tasub. Kui ülikool on mingi osa tehtud töödest vastu võtnud, tuleb nende eest ehitusfirmale ka maksta.

Lepingu ülesütlemise taustal on juttu olnud ka trahvinõudest, mille Tartu ülikool ehitusfirmale esitab, kuna ülikool väidab, et YIT Ehitus on lepingu tingimusi suurel määral rikkunud.

Lään ütles, et praegu on trahvisummat raske kokku arvutada, sest tehtud töid alles selgitatakse. Ta andis mõista, et trahvisumma ei ole sugugi väike.

Küsimusele, kui suure trahvisummaga on ehitusfirma arvestanud, ASi YIT Ehitus esindav vandeadvokaat Kristina Uuetoa-Tepper eile ei vastanud. Ta märkis, et teema kommenteerimise otsustab YIT Ehituse esimees Margus Põim, keda pole aga esmaspäevani kontoris.

Väljaku küsimus

Kuigi raamatukoguesist väljakut ülikool vastu võtnud ei ole, eemaldas ülikool jaanuari lõpus selle ümbert aiad, mis takistasid linnakodanike liiklemist. Kuigi linlane ei pruugi sellest aru saada, ei ole plats korras. «See on kompromissi koht, sest üsna absurdne oli seda linnarahva eest kinni hoida, liikumine oli takistatud,» lausus Lään.

Ta lisas, et võimalik, et juba sellel kevadel või suvel pannakse plats uuesti liiklejatele kinni, sest muidu ei saa seal töid teha. Muu hulgas tuleb uuesti teha väljaku kalded. Lään selgitas, et kui peaksid tulema suuremad vihmahood, siis vesi ei voola ära, vaid inimesed kõnniksid seal piltlikult öeldes nagu järves.

Kas parandustööd teeb ülikool või uus peatöövõtja, selgub aja jooksul.