Tartu linnapea minister Korbi kolimisplaani kohta: kui ta tahab sellega kuulsaks saada, siis on küll kurb lugu

Tartu linnapea Urmas Klaas oli täna hommikul riiklikust kolimiskavast kuuldes väga üllatunud. «Haridus- ja teadusministeeriumi Tartust äraviimine on küll täiesti vastuvõetamatu,» ütles ta esimese hooga. «Kui minister Korb tahab sellise plaaniga kuulsaks saada, siis on kurb lugu küll.»

Kuigi riigiametite pealinnast välja kolimise kohta on varem pisut infot pudenenud, on valitsus seda Klaasi sõnul kiivalt varjanud, omavalitsustele pole sellest teada antud.

Riigiasutuste Tallinnast välja kolimine on linnapea sõnul regionaalpoliitiliselt õige, kuid väljakäidud kava on väga toores. «Kindlasti pole me nõus haridus- ja teadusministeeriumi Tartust Tallinna viimisega,» kordas Klaas. «Tartu on Eesti hariduselu keskus, haridus- ja teadusministeerium töötab Tartus ja Tallinnas ning siia peaks panema punkti.»

Kolimisplaan on tema hinnangul ka vastuoluline: 232 töökohaga haridus- ja teadusministeerium peaks hakkama tööle Tallinnas, selle ministeeriumi rakendusasutused, 275 töökohaga SA Innove ja 64 töökohaga SA Archimedes kolitaks aga Tallinnast Tartusse. «Jääb mulje, et vasak käsi ei tea, mida parem teeb,» märkis linnapea. «Minister Korb võiks kõigepealt minister Repsiga arutada, kuidas üldse tööd korraldada – haridus- ja teadusministeeriumi rakendusasutused on kokku suuremad kui ministeerium ise.»

Ta ei näe riigiasutuste kolimisplaanis ka loogikat. «Miks peaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus töötama Rakveres?» esitas ta retoorilise küsimuse. «Ettevõtlust tuleb arendada üle Eesti ning selle pärast peaks selle väga Tallinna-keskse asutuse tooma Tartusse, meil on suur teaduspotentsiaal, mida saab kasutada selle sihtasutuse juhtimisel ja ettevõtluse arendamisel. No ja kas Jõhvi kolitavate asutuste töötajad hakkavad siis iga päev hommikul sinna tööle ja õhtul koju sõitma? Plaan peab olema reaalne: Jõhvis peavad olema ka inimesed, kes neis asutustes tööle hakkavad. Selle kolimiskava suund on õige, aga plaan on väga toores – teeme ära ja siis mõtleme. Enne tuleb ikka mõelda, alles siis teha.»