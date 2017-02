Tartu pussitamises kahtlustatav sattus vihahoos valesse korterisse

Täna seisis 1995. aastal sündinud Karl Kristjan kohtu ees. Kohus arutas, kas võtta noormees kahtlustatuna kolmes kuriteos – võõrasse eluruumi tungimises, kehalises väärkohtlemises ja tapmiskatses – kuni kaheks kuuks vahi alla. Õigusemõistja nõustus prokuröri taotlusega ning otsustas vahistamistaotluse rahuldada.

Kahtlustuse järgi oli täna kohtupinki toodud noormees laupäeval koos sõbraga külas Raatuse tänaval, kus tarvitati ühiselt alkoholi. Ka ühe ecstasy-tableti pani ta sel päeval keele alla, et kaif suurem oleks, nagu ta end kohtusaalis väljendas.

Noormehe sõnul mindi ühel hetkel korteriperemehega tülli. Viimane olla teda löönud näkku ja visanud järsust puutrepist alla. Sõbra tagantjärele. Vihast pimestatuna ja viinast joobnuna suunduti koos poodi, osteti kaks musta käepidemega kööginuga ning mingi enda sõnul kätte maksma. Kuidas nad kättemaksu endale ette kujutasid, selle peale siis isegi ei mõeldud, tõdes kuriteos kahtlustatav.

Samasse majja jõudnud, koputasid sõbrad uksele. Joobnud peaga ei saanud nad ilmselt aru, et tegemist oli vale korteri uksega. Elanikud avasid ukse ning kahtlusalune lõi avajat pikema jututa noaga. Kuidas kõik juhtus, kahtlustatav enda sõnul ei mäleta. Nagu ka seda, kuidas talle tekkisid noahaavad pähe, säärde ja kehasse. Siiski nõustus ta sellega, et vigastused on arvatavasti pärit samas korteris tekkinud rüselusest. «Mäletan seda, et jooksin välja. Mis sees juhtus, seda ei mäleta.»

Rünnakus said vigastada kaks naist ja üks mees. Viimase seisund oli haiglasse jõudes raske, kuid nüüd kannatanu juba paraneb. Naiste vigastused polnud eluohtlikud.

Karl Kristjan on politseile tuttav juba varasest noorusest. Tema käitumist on korduvalt arutanud alaealiste komisjon ja oma esimese kriminaalkaristuse sai ta juba 15-aastasena.

Tartu maakohus mõistis 2011. aastal Karl Kristjani süüdi kehalises väärkohtlemises. Kohtuotsusest selgub, et 2011. aasta kevadel kõndis Karl Kristjan Jõgeva linnas teise alaealise juurde ja küsis temalt suitsu. Eitava vastuse saanud, lõi poiss teisele jalaga näkku, seejärel veel kaks korda rusikaga näkku.

Kuna tollal oli tegu 15-aastase 9. klassi õpilasega, vabastas kohus poisi talle mõistetud kolmekuulisest vangistusest. Küll aga pidi Karl Kristjan aasta aega oma tegevusest aru andma kriminaalhooldajale.