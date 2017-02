Keelekümbluskooli juht Hiie Asser: teenetemärgi saamine näitab, et oleme õigel rajal

«See on hästi ootamatu ja suur tunnustus. See tähendab, et meie valitud suund ja tehtud töö on olnud õigel rajal. Ma arvan, et see tunnustus on nii või teisiti seotud meie keelekümbluskursiga.»

Asser nõustus, et Eesti vene koolides on keeleõppe teema taas aktuaalseks muutunud. «Aga arvan, et sellest, mis me aastaid tagasi algatasime, on väga paljud vene koolid šnitti võtnud. Võib-olla meie olime lihtsalt esimesed, kes tegid mõned otsustavad sammud teistest varem, aga hea eeskuju on olnud nakatav. Läksime 1992. aastal üle kakskeelsele õppele ja hakkasime seda kooliastmete kaupa arendama kogu kooli ulatuses. Enamikus koolides on kakskeelne õpe ühel või teisel kujul nüüdseks kasutusele võetud.»

Esimesed õnnitluskõned sai Asser täna teistelt Tartu koolijuhtidelt. «Ei taha küll trafaretne olla, aga see oli väga liigutav. Praegu olen veel suures teadmatuses, olen umbes pool tundi või tund selle uudisega elanud ja pole jõudnud veel mõelda autasuga kaasnevatest protseduuridest.»

Hiie Asser juhtis 2000. aastast varajase keelekümbluse programmi uurimisrühma. 2003. aastal kaitses ta doktoritöö teemal «Varajane osaline ja täielik keeleimmersioon Eesti muukeelse hariduse mudelitena». Ta on üks Eesti koolides levinud lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika (LAK-õppe) eestvedajaid ja koolitajaid, metoodiliste kirjutiste autor. Asser on alates 2007. aastast osalenud eestikeelsele aineõppele ülemineku korraldamisel gümnaasiumiastmes, muu hulgas koolitanud koolijuhte ja õpetajaid ning osalenud seaduste koostamise töörühmas.