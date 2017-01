Uus aasta tõi paarisaja lapsega Errori tantsukoolile uhiuued ja nüüdisaegsed ruumid. Seega ei tule enam muretseda, et võistluskavasid ei saa korralikult läbi harjutada, ega mõelda, et õpilasi ei saa juurde võtta. Nüüd on see võimalik ja klubisse mahub kas või poole rohkem tantsulapsi.