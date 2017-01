Tartu kõrgkoolid meelitavad pealinna noori enda rüppe

Kõrghariduspäeval esinevad põnevaid ja inspireerivad erinevate valdkondade tipptegijad, kes jagavad isiklikke kogemusi oma valdkonnas edu saavutamiseks ja arutlevad erialaste põletavate küsimuste teemal. Enda mõtteid tulevad jagama näiteks kirjanik Valdur Mikita, psühholoog ja ajuteadlane Jaan Aru ning ettevõtjad Reet Roos ja Kei Karlson.

Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma usub, et kõrghariduspäev on heaks võimaluseks huvipakkuva teema kohta rohkem teadmisi hankida.

«Eesti noorte ees on tohutu hulk valikuid, milles nad peavad suutma orienteeruda, et leida parim koht edasiõppimiseks. See, kui noor on kindel oma maailmapildis, annab talle enesekindluse ka valikute tegemisel. Otsustamisel on aga alati abiks võimalus inspiratsioonina kuulata tipptegijate mõtteid ja küsida otsekontaktina nõu inimestelt, kes oskavad huvi pakkuva eriala tausta enam avada,» soovitas Noorma.

Kultuurikatlas on üles seatud 20 kaasahaaravat töötuba, mis annavad ettekujutuse sellest, kuidas õppetöö kõrgkoolis tegelikult käib. Kätt saab proovida näiteks lennuki juhtimisel, kaasuste lahendamisel, õunalimonaadi valmistamisel, toiduväärtuse hindamisel ja hiirte lahkamisel.

Lisaks on kohal personaalsed karjäärinõustajad, vastuvõtuspetsialistid, ülikoolist väljakasvanud ettevõtjad ning Tartu kõrgkoolide esindajad, kes kõik pakuvad huvilistele abi õigete valikute tegemisel.