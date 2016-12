Võrtsjärvel jäi kalamees kadunuks

Lõuna päästekeskuse teatel kutsus politsei nad eile õhtul kell 20.14 appi Rannu valda Tamme küla piirkonda. Pinnaltpääste varustuses päästjad abistasid korrakaitsjaid kadunud inimese otsingutel järvel ning amfiibsõidukiga kaldal, kuid keskööks kedagi järvelt ega selle lähedusest ei leitud. Kell 00.21 otsustati otsingud lõpetada.

Täna jätkub kalamehe otsimine. Esialgsetel andmetel on järve kohale saadetud kopterimeeskond avastanud jääaugu, mida kontrollitakse. Kuna endiselt pole mehe kohta ühtegi teist teadet, et ta võis minna kuhugi mujale, tegeleb politsei praegu versiooniga, et mees kukkus läbi jää ja uppus.

Politsei kinnitusel on järvele läinud ja kadunuks jäänud mees 53-aastane. Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedosk ütles, et otsinguoperatsioon oli üksjagu keeruline, sest kehvad jääolud takistasid järvel liikumist ning igal sammul tuli vaadata ette, et päästjatest ei saaks päästetavad.

«Jätkame otsinguid ning anname endast oleneva, et mees üles leida, kuid seejuures ei tohi päästjad liigselt riskida ja ennast ohtu panna,» toonitas Pedosk. Järvepinda kontrollinud lennusalga meeskond avastas kaldalt järvele suundunud kuuseokstega kaetud jäärajalt ühe augu, mis praeguse versiooni kohaselt võib olla läbikukkumise kohaks.

Operatiivjuht ütles, et plusskraadid ning sagedased vihmasajud on muutnud veekogude jääkatte ohtlikult õhukeseks, mis inimest ei kanna. «Paksem jää tekib järvele pärast pikemaajalist külma, mistõttu tuleb kalastushuvilistel järvejääle naasmiseks pisut kannatust varuda. Loodetavasti kalamehed mõistavad, et nõrgale jääle minnes seavad nad ohtu nii ennast kui läbi jää vajumise korral ka endale appi tõtanud päästjad,» rõhutas Pedosk.

Otsingud jätkusid kuni pimeduse saabumiseni. Meest leida ei õnnestunud.