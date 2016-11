Politsei praegusele infole tuginedes oli Annelinnas lapsele kortermaja trepikotta järgnenud mees umbes 40-aastane, kõhnema kehaehitusega ja pikka kasvu. Mees oli tumedate halliseguste lühemate juustega ja paksude tumedate kulmudega. Mehel olid hallikassinised silmad, hetkel ei olnud tal ei habet ega vuntse. Seljas oli tume kapuutsiga talvejope, jalas tumesinised teksapüksid ja musta värvi saapad.

Tänavu on see olnud esimene sellelaadne politseile laekunud teade ning politsei teeb endast kõik oleneva selgitamaks välja mehe isikut ja selle juhtumi võimalikult täpsed asjaolud. Sarnaseid juhtumeid on olnud ka varem.

Lastekaitseteenistuse vanem Liia Kilp rõhutab, et kui laps on langenud rünnaku ohvriks, siis tuleb esimesel võimalusel sellest politseid teavitada. «Politseisse teatamise kiirus on määrava tähtsusega. Kui kahtlane isik viibib veel piirkonnas, on tema tabamise ja kontrollimise võimalus suurem,» lisas Kilp.

Tartus Annelinnas aset leidnud sündmusega seoses palub politsei lastele selgitada, et nad väldiksid trepikotta sisenemist ja liftis viibimist koos võõra meesterahvaga. Võõra isiku tülitamise korral tuleks suhtlemisest keelduda, vajadusel häälekalt abi kutsuda ja võimalusel võõra isiku juurest ära joosta.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido toonitab, et lapsevanemad teadvustaksid lastele võõraste inimestega suhtlemise ohte ja julgustaksid lapsi, et nad annaksid vanematele või õpetajatele teada lähenemiskatseid teinud isikutest.

Praegu tegeleb politsei laekunud info põhjaliku kontrollimise ja meesterahva isiku tuvastamisega. Seetõttu palub politsei kõigil, kel on infot kirjeldatud juhtumi, kirjeldatud mehe või muude sarnaste vahejuhtumite kohta, sellest teada anda Lõuna prefektuuri lastekaitseteenistusele meiliaadressil louna.lkt@list.politsei.ee või telefonil 53069479.