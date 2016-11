Tartu Tammeka noor mängumees teenis kutse Eesti A-koondisesse

Mõistagi on Miller koondisekutse üle väga õnnelik. «Seda, et kuulun koondise esialgsesse nimekirja, teadsin juba natuke aega tagasi, aga et mahtusin ka lõppvalikusse, see on muidugi väga positiivne üllatus. Rõõm on suur,» tunnistas septembri lõpus 19-aastaseks saanud keskväljamees.

Arvestades tõika, et Miller on murdnud end noorele eale vaatamata juba kindlalt Eesti U21 koondise põhikoosseisu ning näitas terve hooaja vältel Tammeka eest suurepärast mängu, võib tekkida küsimus: kuidas on nii kiire tähelend võimalik?

Martin Milleri enda sõnul pole selle taga aga midagi muud raske töö ja suur pühendumine. «Individuaalselt olen tegelenud väga palju tehnilise ja füüsilise poole arendamisega, pärast Sepa staadioni valmimist olen seal iga päev käinud harjutamas. Sepa staadion on treeningutele palju juurde andnud,» märkis Miller.

Kuigi klubihooaeg alles lõppes, on selge, et arengu jätkumise seisukohalt tuleb noormehel karjääriga edasi minna ning on üsna kindel, et Tammekas Millerit uuel hooajal pallimas ei näe. «Tuleb teha järgmised sammud, et jõuda tipu poole,» ei hakanud ta keerutama.

Miller täpsustas, et midagi konkreetselt ta oma tuleviku kohta veel öelda ei saa, kuid tema teenete vastu on huvi tuntud nii Eesti tippklubidest kui ka piiri tagant, näiteks Soomest, aga mujaltki Euroopast.

Igal juhul on Tamme staadioni kõrval üles kasvanud noormees väga tänulik Tammekale, et on saanud seal areneda ning klubi on temasse uskunud.

Kommentaar

Kalle Paas, JK Tammeka tegevjuht

Martin on enda kallal palju vaeva näinud ja teab, mida tuleb teha, et professionaaliks saada. Eriti tore on see, et terve Millerite pere on Martinile, tema meeskondadele ja Tammekale kaasa elanud. Lähedaste tugi on väga oluline.

Martin Miller

Sündinud 25. septembril 1997

Pidanud JK Tammeka eest 99 liigamängu, löönud 5 väravat

Eesti U19 koondises 10 mängu ja 1 värav

Eesti U21 koondises 9 mängu ja 1 värav