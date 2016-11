Kinnipidamisel politseinikku rünnanud roolijoodik vahistati

Kriminaalasjas menetlust juhtiv ringkonnaprokurör Toomas Liiva väljendas prokurörina ja kodanikuna heameelt, et Tartus ja Tartumaal on statistika järgi purjuspäi auto juhtimine vähenenud üle 25 protsendi. Selle taga on Lõuna ringkonnaprokuratuuri Lõuna prefektuuri veidi üle aasta kestnud koostööprojekt, mille tulemusel kasutatakse ära seaduse võimalusi ja taotletakse roolijoodikutele kohtus karmimaid karistusi.

«Suures plaanis on Tartus ja Tartumaal toodud kohtu ette enamik veel aasta tagasi vabaduses viibinud korduvatest roolijoodikutest, kellest mitmed on saadetud kinnipidamisasutusse järele mõtlema,» rääkis Liiva. Prokuratuur on tema sõnul edastanud joobespäi rooli keeranutele lihtsa sõnumi: kui vabanedes kordate oma tegu, siis järgneb karistuseks uus reaalne ja juba pikemaajaline vangistus.

Advokaadid kahtlevad sageli kas alkoholisõltlast saab parandada. Ringkonnaprokuröri vastuväide on aga ühene: riik ei saa keelata isikut, kui ta soovib elada oma lühikest vaadates läbi «pudelipõhja». «Küll saab riik läbi karistuspoliitika anda hinnangu neile isikutele, kes alkoholijoobest süvenenud hoolimatusest enda ja teiste kaasliiklejate suhtes istuvad purjuspäi rooli.»

Tartu ja Tartumaa praktika näitab, et isik, kel on kehtiv karistus liiklusseaduse raske rikkumise eest, riskib alkoholijoobes rooli istumisel vähemalt kahekuulise vangistusega. «Korrakaitsjate eesmärk ei ole ilmtingimata kedagi karistada, küll aga tagada, et liikluses osalevad inimesed jõuaksid õhtuks turvaliselt koju,» rõhutas Liiva.

Tartu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Anita Peiponen lisas omalt poolt, et Tartumaa suund taotleda niinimetatud kriminaalses joobes tabatud juhtidele karmimat karistust on üks tõenäolisemaid põhjuseid, miks tänavu on võrreldes mullusega alustatud kriminaalmenetlusi oluliselt vähem. Tasub märkida, et seejuures on kontrollitud juhtide arv jäänud laias laastus samaks, lisas Peiponen.

«Üha enam märkavad liiklejad enda ümber ebastabiilse sõidumaneeriga juhte ja annavad neist politseile teada või takistavad ise joobes juhi rooli istumist ning annavad sellega olulise panuse meie liikluskultuuri paranemisse.»