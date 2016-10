Endiste vangide keskus jääb Vahile rajamata

Keskust plaaninud Johannes Mihkelsoni keskus saatis Riigi Kinnisvarale avalduse üürilepingu lõpetamise kohta, kuna nendes tingimustes ei ole võimalik varjupaigateenust ja tugiteenuseid pakkuda. Nii ütles Mihkelsoni keskuse juhataja Tõnu Ints.

«Vajadus teenuse järele on olemas, teeme katse leida uus paik,» lisas ta. «Millega see lõpeb, seda ei oska veel öelda, õigemini on vara kommenteerida.»

Ints ei olnud nõus nimetama neid kohti, mis on praegu sõelal. Ta ütles, et jutt on Tartu piirkonnast, mis ei pea tähendama Tartu linna või valda.

Ajakava kohta tal midagi teada anda ei olnud.

«Õpetlik on ikkagi see, et tegelik olukord tuleb läbi kaaluda, ettevõtmine on suurema tähelepanu all. Tuleb ka naabrite ja kogukonnaga suhelda nii varakult kui võimalik, leida selleks sobiv vorm,» rääkis Ints.

Keskus oli katseprojektina plaanis luua 30 kuuks, nüüd on sellest järele jäänud 28 kuud.