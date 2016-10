Jalakäijad kaebavad autojuhtide peale, aga rikuvad eeskirju sohvritest enam

Tartu patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse vanemkomissar Enn Virk kinnitas Tartu Postimehele, et politsei viis järelevalvet läbi just nendes kohtades, millele linnaelanikud ise kõige enam tähelepanu on juhtinud. Kergliiklejad on edastanud, et autojuhid ei arvesta piisavalt kergliiklejatega, ei anna neile reguleerimata ülekäigurajal teed, ega isegi aeglusta vöötrajale lähenedes, et veenduda, kas keegi on teeületamise ootel. Probleemiks on aga seegi, et jalakäijad ja ratturid ei ületa teed õigest kohast või ületatakse seda keelava fooritulega.

Tartus osales tänases aktsioonis neli liikluspatrulli. Nelja tunni vältel avastas ja fikseeris politsei üleköiguradadel järelevalvet tehes 15 rikkumist, mille panid toime kergliiklejad ning kolm rikkumist sõidukijuhtide poolt. Veel avastati viis turvavööta ning üks joobetunnustega autojuht.

Enim rikkumisi oli seotud fooritulede eiramisega. Täpsemalt 14 jalakäijat ning üks rattur eirasid fooris põlenud keelavat tuld. Kui inimene varem sarnaseid rikkumisi toime pannud ei ole, määratakse sellise teo eest rahaline karistus keskmiselt summas 12 - 20 eurot.

Kolme kinni peetud autojuhi rikkumised olid seotud kiiruse ületamisega ülekäiguraja vahetus läheduses. Neist kaks ületas lubatud sõidukiirust kuni 20 km/h, üks sõitis aga rohkem kui 21 km/h lubatust kiiremini.