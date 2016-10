Koolivaba nädal aitab avardada silmaringi

Tartu loodusmaja ootab 25.–27. oktoobril 1.–3. klassi õpilasi linnalaagrisse, kus kolme päeva jooksul meisterdatakse, mängitakse, joonistatakse ning käiakse õppeprogrammil Eesti põllumajandusmuuseumis.

Loodus ja loomad

Linnalaagri koordinaator Tiina Lilleleht ütles, et laagris on veel vabu kohti ning osalemiseks tuleb end varem registreerida. Enamik tegevusi on nagu ikka loodus- ja keskkonnateemalised. Näiteks töötuba, kus mängitakse keskkonnateemalisi arendavaid lauamänge. Taaskasutuse töötoas saab aga meisterdada endale vahva kommipurgi. Ka õpitakse tundma kivimite maailma.

Kui aeg-ajalt laseb loodusmaja koolivaheajal loomadel puhata, siis seekord saavad lapsed Lillelehe sõnul kindlasti veeta tunnikese loomatoas, et lemmikuid toita, silitada ja kätte võtta.

Loomadega saab sügisvaheajal tutvuda samuti Tartu ülikooli loodusmuuseumis, mis kutsub tuleval neljapäeval, 27. oktoobril 7–14-aastaseid lapsi uurima Eesti kalu ja maailma loomariiki.

Muuseumi looduspäeval saavad lapsed osaleda kahes õpitoas. Bioloog Külli Kalamees-Pani juhendamisel õpivad lapsed tundma Eesti veekogudes elavaid kalu ning neil välimuse järgi vahet tegema. Tartu loodusmuuseumi kommunikatsioonijuhi Eva-Liisa Orula sõnul tuuakse kohale päris kalad, kes lõigatakse lahti, et lapsed saaksid nendest rohkem teada. Muu hulgas selgub, milleks on kaladel ujupõis.

Teises õpitoas tutvustab muuseumipedagoog Aivo Tamm põnevaid loomi kogu maailmast ja ka loodusmuuseumi elavnurga asukaid. Lapsed saavad kätte võtta tarantli või kuningboa ning jälgida kilpkonnade, roheleeguani ja küülik Käbi askeldusi.

Tartu mänguasjamuuseumi koolivaheaja laager «Ohtlikul lainel» ootab aga 26.–28. oktoobril seikluslikke 8–11-aastaseid lapsi. Koos püütakse aru saada, mis on ohtlik ja mis ei ole, õpitakse ohutult kasutama ohtlikke tööriistu ja uuritakse mürgiseid taimi.

Noortekeskustest korraldavad linnas sügislaagreid 24.–28. oktoobril Tähe noorteklubi ja Lille maja. Tähe noorteklubi ootab laagrisse 7–12-aastaseid õpilasi iga päev kell 10–16. Kavas on mitmesugused mängud, meeskonnatöö ülesanded, arutelud ning muuseumi- ja kinokülastused.

Laagrid ja õpitoad

Lille maja linnalaager «Mina ja maailm» on mõeldud algklassiõpilastele ning kestab esmaspäevast neljapäevani kell 9–14 ja reedel kell 10–15. Laagripäevadel keskendutakse mitmesugustele teemadele, nagu «Kes ma olen?», taaskasutus, turvalisus, teadus. Veel on kavas käigud Tartu kunstimajja, päästekeskusesse ja Ahhaa teaduskeskusesse ning palju muud. Laagri lõpetab halloween’i pidu.

Põhikooli- ja gümnaasiuminoortele korraldab Lille maja juba kolmandat korda kunstiprojekti «Omanäoline Tartu – Tartu loodus». See kestab 24.–27. oktoobrini ja selles osalemine on tasuta. Noortel on võimalus õppida trükitehnikaid, luua põnevaid illustratsioone, valmistada küünlaid ning panna kokku installatsioon.

Anne noortekeskuse koolivaheajaprogrammis on 24. oktoobril võistlus- ja ringmängud. 25. oktoobril on noortetuba suletud, kuid kell 13 minnakse üheskoos Tartu rulahalli trikiratturite ja rulatajate ekstreempäevale. 26. oktoober on mõeldud filmisõpradele ja kokandushuvilistele.

Peale kõige selle saab 6. novembrini osaleda muuseumides Avatud Mänguväljade festivalil: lastega peresid oodatakse üheskoos vaatama sealseid tavapäraseid näitusi natukene teise nurga alt.