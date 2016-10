Kesklinna kerkis taas uus vesipiibubaar

Meitus on varem töötanud Habibi vesipiibubaaris Tähtvere tänaval, kus ta oli juhataja. «Seal tekkiski mõte, et võiks ise ka proovida. Käisin siis vaatamas erinevaid pindasid ning leidsin selle õige, mida otsisin ehk koha, kus suvel saab väljas istuda ja on hästi hubane,» rääkis Meitus. Idee Meitusel päris oma baarist tekkis alles augustikuus, ruumid sai ta kätte aga septembri lõpus.

Plussiks väliterrass

Shisha Studio asub aadressil Kompanii 10. Baar paikneb kolmandal korrusel. Pinda on seal ligi 180 ruutmeetrit, millele lisandub väliterrassi ala. Meitus peab terrassi olemasolu väga oluliseks, kuna tuleb mõelda klientidele, kes suvel palavate ilmadega ei soovi siseruumis olla.

Baar-lounge on sisustatud suurte hallide diivanitega ning värvidest domineerib lisaks hallile ka punane toon. Istekohti on seal ligikaudu 70, mille sisse jäävad kaks VIP-ruumi, kus on võimalik näiteks korraldada firmaüritusi või poiste-ja tüdrukuteõhtuid.

Erinevaid vesipiibutubakaid on baari valikus aga üle kahekümne. Ühe tavalise piibutäie hind on 10 eurot, kliendikaardiga aga 7 eurot. Lisaks saab baarist tellida mitmesuguseid kokteile kui ka teisi alkohoolseid ja alkoholivabasid jooke.

Puuviljapiip

Sandra Meitus ütles, et soovib oma baariga teistest eristuda. Nii näiteks pakubki Shisha Studio tema sõnul ainukesena Tartus puuviljapiipe. Viimane tähendab seda, et tavalise vesipiibu pitsi asemel on puuvili, mis tehakse seest tühjaks ning täidetakse tubakaga. «See teeb piibu tõmbamise hästi mahedaks ja värskeks,» lausus Meitus lisades, et puuviljapiip kestab tavaliselt ka kauem. Vesipiip puuviljaga on tavalisest piibutäiest ka kallim.

Kuigi Tartus on veel mitu vesipiibubaari, arvas Shisha Studio omanik, et kliente jagub mitmesse kohta. Meitusele annab kindlust juba see, et kui ta oli Habibi baari juhataja, oli maja pidevalt rahvast täis.

Kuigi Shisha Studio põhirõhk on vesipiibul, saab seal olemist nautida ka muidugi ilma, et peaks piipu tegema. Meitus ütles, et istumiskohtade juurde on ehitatud ventilatsioonisüsteem, mis takistab tossu levimist.

Kas teate?

Vesipiibubaar-lounge Shisha Studio

Kompanii 10 III korrusel

Avatud E, T, N kella 15st südaööni, K kell 15-2 ja R-L kell 15-3