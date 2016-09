Konkurss kuldas Tartu ülikooli muuseume

Ülikooli pressiesindaja teatel tunnistas Narvas korraldatud muuseumide festivali žürii konkursil esikoha vääriliseks Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja Eesti teatri- ja muusikamuuseumi ühisnäituse. Looduse ja muusika seoseid tutvustav näitus tõusis esile uudsete lähenemistega teemale.

Žüriid köitis nii visuaalne kui ka sisuline külg, mille tegi eriliseks materjalide taaskasutus. Samuti toodi esile, et interaktiivne näitus on rändnäituste uus tase. «Hingab ja heliseb» näitus on Narva linnuses avatud 15. jaanuarini 2017.

EMMA ehk Eesti muuseumimeene auhindade jagamisel hinnati kolmanda koha vääriliseks Tartu ülikooli muuseumi esitatud Struve kaare pusle. Unesco maailmapärandi nimekirja kuuluvat Struve kaart tutvustav pusle pälvis žürii tähelepanu nii professionaalse teostuse kui ka hariva ja meelelahutusliku sisu poolest. Eestist on maailmapärandi nimekirja kantud kolm kaare punkti: Tartu tähetorn, Võivere ja Simuna.