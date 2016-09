Genialistide klubis näeb alternatiivpornot

Avalik pornofilmide näitamine pole Eestis kuigi tavapärane ning filmiõhtu korraldaja Kadri Plaado möönis, et imestab pisut isegi, et sellise julgustüki ette võttis. Seda enam, et tema sõnul ei kuvata kinolinale pimedas ja teki all nahistavaid noori armunuid, vaid näidatakse ikka kõike. Ehk siis porno mis porno.

Lisaks täpsustas Plaado, et nii-öelda traditsioonilist heteroseksuaalset suguakti ekraanilt ei näe. Umbes tunnipikkusel seansil tulevad esitamisele klipid sellistelt tegijatelt nagu Four Chambers, Buck Angel, Dale Cooper, Pink and White Productions ja Wild Productions – kes täpsemalt huvi tunnevad, kes nad on ja milliseid praktikaid harrastavad, uurigu ise internetiavarustest järele.

Küll kinnitas Kadri Plaado, et tegemist pole tavapärase, nn mainstream-pornoga, pigem võib selle klassifitseerida alternatiivpornoks «See püüab näidata inimest ja inimeste kehasid lähtuvalt vastastikkusest austusest, tavaline pornograafia kahjuks seda väga ei soodusta,» selgitas Plaado põhimõttelist erinevust ja lisas, et sisuliselt tegemist on kunstilise pornograafiaga.

Kadri Plaado sõnul tekkis tal mõte alternatiivne filmiõhtu korraldada juba kevadel. Konkreetsed plaanid pandi aga paika just homseks, sest siis algab Tartus suur Põhjamaade kliinilise seksuoloogia seltsi aastakonverents. Seal osaleb ka liberaalne Soome filosoof ja eetik Tommi Paalanen, kes on Paado hea tuttav, ning kui sai selgeks, et ta Tartusse tuleb, otsustati kaks asja ühendada. Plaado rõhutas, et filmiõhtu ei ole otseselt seotud konverentsiga, see on iseseisev kõrvalüritus, mis konverentsiga lihtsalt haakub.

Näitamisele tulevad filmid valiski välja Paalanen. Ning kui visuaalsed naudingud kätte saadud, järgneb ka soomlase juhitud diskussioon, mille tuumaks on seksuaalsuse tõlgendamine. Räägitakse pornost, elust, seksist.

Kadri Paalo nentis, et kuna inimeste vabameelsusel on erinevad piirid, siis tuleks filmiõhtu väisamine põhjalikult läbi kaaluda. Tema sõnul on oodatud ka eelarvamustega isikud, aga hiljem diskussioonis osalemise eelduseks on ikkagi valmisolek need filmid ära vaadata. «Aga kui seansi käigus jõuatakse arusaamisele, et okei, minu vabameelsusele tuleb nüüd piir ette ja seda või seda ma näha ei taha, siis võib vabalt minna ja juua sel ajal näiteks üks tass kohvi,» ütles Plaado.

Ta lisas, et kui üritus õnnestub ning saadav tagasiside on positiivne, siis pole välisatud, et pornofilmiõhtu saab kunagi ka jätku. Ning siis võib tema kinnitusel kõne alla tulla ka heteroseksuaalse suguakti presenteerimine.