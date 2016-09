Linn kitsendas Aleksandri tänaval parkimisvõimalusi

Parkimist keelavad märgid tekkisid tänavale nädala jagu tagasi, paari päeva eest tõmmati asfaldile ka vastav kollaste katkendjoonte markeering.

«Kui ma lähen hommikul last lasteaeda viima, siis peatuda ma seal küll tohin, kuid ma ei saa ju auto ust lahti teha ja öelda lapsele, et head aega, hakka nüüd üksi astuma,» rääkis üks lapsevanem. «Aga kui ma lähen teda lasteaeda saatma, siis on tegu juba parkimisega ja ma rikun seadust.»

Ta lisas, et kuna Aleksandri tänava parkimiskoormus on väga suur, siis kusagil mujal läheduses võib vaba koha leidmine osutuda tõeliseks loteriiks.

Tartu liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis selgitas, et selles lõigus parkimise keelamisel on praktiline põhjus: kui sõidukid seal kahes reas pargivad, pole kahesuunaline liiklus võimalik.

«Osaliselt kõnnitee peal seal parkida ei tohi, äärekivi on kõrge ning kõnnitee konstruktsioon ei vasta autode koormusele,» lisas Nelis.

«Tänasel päeval pole seal võimalik parkimist lubada, kuna sõidutee osa on niipalju kitsas, et sõidukid ei mahu läbi,» nentis liikluskorraldusteenistuse juhataja. Olukord võiks muutuda alles siis, kui tänav rekonstrueeritakse ja rajatakse spetsiaalsed parkimistaskud. See on aga juba kaugema tuleviku teema.

Martin Nelis möönis, et vanematele, kes viivad lapsi lasteaeda autoga, tähendab see ebamugavusi. «Laste toomiseks tuleb sõiduk parkida selleks ette nähtud kohta, kus see on lubatud,» kõlas tema lühike soovitus.