Ajakirjandusõpe 70 ⟩ Mõne aasta eest nappis tulevasi reportereid, nüüd hoopis tehnikat ja tähelepanu

Ajakirjandusõpe on Tartu ülikoolis 70 aasta taguse ajaga võrreldes mitmeti muutunud: nüüd tuleb tudengil hakkama saada nii kaamera, andmebaaside kui ka monteerimisega ning mõista sedagi, mis on kommunikatsioonitöö. See tähendab, et ülikoolitee on tempokas ja mitmekülgne, nagu ka tulevane amet.