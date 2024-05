VIDEO 13 300 eurot uue pilli ostmiseks kogunud Elleri kooli tuubaõpilane annab tänukontserdi

Muu hulgas on kavas USA helilooja John Williamsi tuubakontsert, mida ei ole Eestis veel tervenisti ette kantud. «See on üks tehniliselt keerulisemaid tuubakontserte, mis on eales kirjutatud,» kommenteeris Saumets. «Ta on väga kuulus helilooja, kes on kirjutanud palju filmimuusikat, näiteks «Tähesõjad» ja «Schindleri nimekiri» on tema muusikaga.»