Algas Tartu südalinna kultuurikeskuse arhitektuurivõistlus

Osalejate ülesanne on projekteerida hoone Tartu linnaraamatukogu, Tartu kunstimuuseumi, sündmuskeskuse ja teiste kultuurikeskust toetavate ruumide jaoks koos elurikka ja mitmekesise pargimaastiku ning inimmõõtmelise avaliku ruumiga. Hoone peab sobituma etteantud asukohta ja miljöösse ning looma terviku Emajõe-äärse linnaruumiga.

Tartu linnapea Urmas Klaas väljendas lootust, et huvi arhitektuurivõistluse vastu on suur. «Südalinna kultuurikeskusest on Tartus ja ka laiemalt väga palju räägitud. Ootame arhitektidelt lahendusi, mis arvestaksid hoone tundliku asukohaga ja pakuksid võimalusi erinevate kultuurivaldkondade ja kogukondade ühendamiseks,» lisas linnapea.