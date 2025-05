Roos toonitas, et tal isiklikult Keskerakonna vastu midagi ei ole ning on tulevikus valmis erakonnaga koostööd tegema, kuid talle oli vastukarva see, kuidas ta ametist maha võeti. «See oli inetu,» ütles ta. «Kandideerida minu vastu muidugi võib, aga juhatuses oli eelnevalt räägitud, et lähme valimistele ühtse meeskonnana.»