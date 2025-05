Poisi ema Sandra Palk rääkis, et Daaniel Pall on koos vanaisa ja vanavanaisaga koos kalal käinud juba kolme aastasest saadik. «Nii kui tal vabam hetk on, siis hüppab ratta selga ja läheb püüdma,» ütles ta. Kuid kui muidu on ta saagiks saanud pigem pisemaid kalu, siis emadepäeval rõõmustas ta oma perekonda aga 104-sentimeetrise haugiga.