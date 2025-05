Poliitsõnumid võtavad Tartu südalinnas niigi kitsas kohas ära mitu parkimiskohta

Tartu raekoja taga on vaid mõned parkimiskohad ning päevasel ajal on need alati autosid täis. Nüüd on parkimiskohtade kitsikust suurendanud ka poliitiliste sõnumitega sõidukid, aga raekojas töötava linnavalitsuse teatel on juriidiliselt kõik korrektne, sest parkimise eest on makstud.