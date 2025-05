Tartu saadab Lvivi kolm sõidukit

Lisaks linlaste annetuste eest soetatavale sõidukile saadab Tartu linn omalt poolt ukrainlastele seitsmekohalise väikebussi ning ettevõte Go Bus 45-kohalise bussi.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riives lisas, et ettevõtte varasem abi Ukrainale on näidanud, kui palju võib kohalikele elanikele tähendada ka üksainus buss.