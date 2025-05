Silver Kuusik: E-tõukerataste parkimisest - linnakodanikud väärivad parimat

Kuigi probleemi lahendamise vajadus on ilmne, pole praegune linnavalitsus astunud selles suunas isegi mitte kõige lihtsamaid samme, nagu vääralt parkijate trahvimine. Mitte et see lahendaks probleemi, kuigi õhtu ja öö jooksul rattaid hommikustele tööle tõttajatele jalgu jätvate kasutajate trahvimine võiks tuua iga päev linnakassasse 500–1000 eurot.