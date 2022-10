Kas tänavu kunstlumi Tähtverre tuleb?

«Kunstlumi tuleb ikka,» kinnitas Tartu Spordi juhataja Eve Lill. «Plaanitud on kolm kilomeetrit suusaradasid, küll õhema lumega. Kui muidu tehakse 70 sentimeetrit, siis nüüd 30 sentimeetrit. Oleme eelarves arvestanud hinnaga 32 senti/kWh. Kui elekter on kallim, siis vaatame».

Lill tõdes, et võib juhtuda, et õhem rada ei kesta aprilli lõpuni, vaid üksnes märtsi lõpuni, aga see sõltub ilmast. Mullusest rohkem sõltub ilmast ka kunstlume tegemine. «Peaks olema seitse kuni kaheksa kraadi külma, et hakata tegema. Sellise piduse miinusega me enam ei hakka, see võtab liiga palju elektrit.»