Tartu volikogu mõistis hukka Vene agressiooni Ukraina vastu

«24. veebruaril, mil Eesti Vabariigi inimesed tähistasid uhkusega oma vaba riigi 104. sünnipäeva, ründas Vene Föderatsiooni sõjavägi Ukraina Vabariiki sooviga tallata jalge alla ukrainlaste õigus oma sõltumatule riigile. Rünnaku õigustuseks on Kremlist kõlanud vägivallaretoorika, milles vaidlustatakse sõltumatute riikide õigust olemas olla ja mis on solvav igale vabadust ihkavale rahvale. Ka meie, tartlased, kes me armastame rahu ja iseseisvust ning oleme uhked oma Eesti riigi üle, tunneme, et vägivald Ukraina vastu puudutab meid otseselt.