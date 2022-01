Rasmus Mägi ütles oma tänukõnes, et on vähe tippsportlasi, kes suudavad oma saavutuste jaoks treenida elu jooksul pidevalt oma kodulinna lähistel. Mägi on Tartus seda teinud ning kinnitas, et see tõestab vastupidist ning näitab Tartus tippspordi tegemise võimaluste kvaliteeti.

Julia Beljajevat ja Natalja Kotovat sündmusel kohal polnud, kuid vehklemise eest aasta noorsportlase tiitli pälvinud Susanne Lannes ütles, et Tartu linna tunnustus annab kindlust juurde, et sportlaseid märgatakse ja toetatakse.

Vehklemine on saanud eriti suurt tähelepanu viimastel kuudel ka Tartus. «Ma arvan, et väga palju uusi vehklejaid tuleb ala tunnustamisega juurde. Mul endal on ka uhke tunne, et treeningkaaslane on võitnud Tokyost medali,» kinnitas ta. Susanne Lannese eesmärk on tuua samuti olümpiamängudelt medal ning ta peab selle realiseerumiseks tõenäoliseks järgmist olümpiat pärast Pariisi (2024).