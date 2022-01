VIDEO ⟩ RMK hakkas Elva servas vaidlusalust metsa maha võtma, ent pani varsti masinad seisma

Elvas Käo metsas soovib RMK teha lageraiet, millele kohalikud elanikud ja vallavalitsus on vastu. 24. jaanuari varahommikul pandi seal masinad juba käima, kuid varsti need kohtu jõul seisati. FOTO: Sille Annuk

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) tahab lähiajal maha võtta Elva servas paikneva Käo riigimetsa hoolimata sellest, et mitmed kohalikud elanikud ja metsi kaitsvad aktivistid on sellele valjul häälel vastu hakanud ning ka Elva vald sooviks metsatuka enda omandusse saada ja rohealana säilitada. Et endiselt on õhus erinevad võimalused, kinnitab see, et esmaspäeva hommikul hakkasidki töömehed seal varasema plaani kohaselt puid langetama, kuid olid varsti sunnitud masinad seiskama.