GALERII ⟩ Vabadussõjas võidelnuid mälestati pärgade asetamisega Kalevipoja ausambale

Kell 10.30 koguneti Tartu vabadussamba Kalevipoeg juurde, et pidada leinaseisakut ja asetada sinna pärjad Tartu linna ning kaitseliidu poolt. Samal ajal kõlas Tartu raekoja kellamängult «Hoia, Jumal, Eestit».



«Kui koolis käies tuleb juttu ajaloost, vabadussõjast ja iseseisvuse taastamisest, siis lapsed küsivad, mida meie saame teha, et Eesti oleks vaba, siis esimese asjana ütlen ma neile, et mida meie kõik saame teha, on mäletada seda, mis on olnud. Mäletada neid rõõmsaid ja õnnelikke päevi, aga ka neid kurbi päevi, mis ajaloos ette on tulnud,» sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas.



«Kõige suurem viga, mida me saame teha, on unustada oma kangelased ja oma rõõmsad ning murelikud päevad ajaloos, sest kõige hullem asi siin maailmas on ükskõiksus. Ent kui me mäletame ja hoolime, siis järelikult püsib ka Eesti. Ja püsigu ta üle aegade!» lisas linnapea.