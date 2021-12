Üks traditsioon, mis mulle juba lapsepõlvest on juurdunud, on minu vanaemade õpetussõnad: jõulud on perekeskne püha, mil külas ei käida. See reegel kehtib minu lähedaste seas tänini. Äärmisel juhul külastame sugulasi-tuttavaid alles teisel jõulupühal, 26. detsembril, kuid jõululaupäeval ja esimesel jõulupühal viibib iga pere oma kodus. Tänapäeval teame, et see traditsioon väga levinud ei ole, aga samas just praegust aega silmas pidades on see tava taas väga päevakohane.