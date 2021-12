Juba enne tseremoonia algust oli uuele sillale kogunenud paarkümmend inimest, kes kõlaritest tümpsuva jõulumuusika saatel teisele poole silda piilusid. Paar minutit enne kella 11 hakkaski kaugustest kostuma kabjaplaginat ja kellamängu - saaniga saabusid jõuluvana ja Tartu linnapea Urmas Klaas.

Tseremooniat viis läbi jõuluvana, kes tartlasi tänas. «Ma tänan Tartu linna enda ja kõikide teiste jõuluvanade nimel,» sõnas taat.

Linnapea Urmas Klaas nimetas silda ja Riia-Vaksali liiklussõlme ehitust kümnendi üheks suurimaks projektiks Tartu tee-ehituses.

Ristmiku ehitanud ettevõtte AS TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens nentis, et esmalt võeti projekt käsile liiga ambitsioonikalt ja sild taheti valmis saada kiiremini kui reaalselt võimalik. Siiski leidis Pertens, et valminud töö on tähtis osa Tartu teedevõrgust ja tööd sai teostatud hästi.

Oma tänu näitamiseks kinkis Pertens linnapeale klaasikunsti, mis teenis rahvalt käpikutest summutatud aplausi. Enne pidulikku lindilõikamist ületasid silla kõige pisemad jalakäijad. Siiski ei huvitanud lasteaiamudilasi uudne valgustus või kividest laotud piirded - tõeline staar oli nende silmis tseremooniameister jõuluvana.

Riia-Vaksali ristmiku põhjalik ümberehitus oli Eestis unikaalne töö. «Ristmiku rekonstrueerimisel kasutati Eesti tingimustes ainulaadset ja keerukat tunnelite rajamise tehnoloogiat. Nii suruti eelnevalt valmistatud 1200 tonni kaaluvad betoonist tunnelielemendid läbi raudteetammi muldkeha,» kirjeldas abilinnapea Raimond Tamm.

Kahele poole Riia tänavat ehitati tunnelid kondimootori jõul liikujatele, rekonstrueeriti sõidutee ja raudteeviadukt, mille kõrvale ehitati kergliiklussild. Uus kergliiklussild sai nimeks Vaksali sild, mis oli avalikul nimekonkursil populaarseim pakkumine.

Juba enne ametliku valmimist sai kergliiklustunnel tuntuks, mitte just jalakäijate seas, vaid ilus valgustus meelitas tunnelisse ka sõidukeid.

Riia-Vaksali ristmiku projekteerimine ja ehitamine maksis 5,2 miljonit eurot. Raha tuli Tartu linna eelarvest ja Ühtekuuluvusfondist.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhataja Andrus Treieri sõnul on Riia-Vaksali liiklussõlm üks mahukamaid projekte, mida KIKi kaasabil on viimastel aastatel renoveeritud, et ühendada erinevad transpordiliigid.