Liao Zihao film on mustvalge ja muusikarohke. FOTO: Kaader filmist

Panin selle teksti kirjutamise taustaks Ilya Beshevli mängima. Kui on vaja end õigesse meeleollu timmida, siis on muusika selleks täpselt õige abivahend. Filmides on ju samamoodi: muusika võib stseeni muuta rõõmsaks ja helgeks, täpselt sama stseen võib aga mingi teise helitaustaga jätta hoopis kratsivalt ebamugava tunde.