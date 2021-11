Ühe ütluse järgi rikub mitu kokka supi. Tulid eestlased ja ütlesid, et visuaalefektid teeme meie moodi. Lätlased arvasid, et heakene küll, aga kaameratöö ja dekoratsioonid korraldame meie. Leedukad noogutasid, et võib küll, aga lugu ja muusika on meie teha. Umbes sedasi sündiski «Laulud rebastele». Kas siin filmis päris kõik elemendid lõpuni kokku kõlavad, on maitse küsimus.