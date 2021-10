Urmas Heinaste: Tartus tuleks taastada valimisringkonnad

Urmas Heinaste viibis eelmisel nädalal kodus eneseisolatsioonis. Vaktsineeritud ta ei ole enda tervise tõttu, kuid ta leiab, et kaitsesüstimine on vajalik. Samas vaktsineerimise riiklik korraldus on tema hinnangul veidi vildakas. FOTO: Sille Annuk