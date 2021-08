Kui vanasti sõitsid võrrid pea 30–40 kilomeetrit tunnis, siis tänapäevaks on meistrimehed arendanud masinate vana Riga mootori juba nii heaks, et pika sirge peal võivad need kiirendada isegi kuni 70 kilomeetrini tunnis nii, et tolmab. Mõne masina tõmme on äkiline ja sõitja füüsise paneb masin tõsiselt proovile.