Korraldaja sõnul toimuvad kõik kontserdid uusi koroonareegleid arvesse võttes. Kõigil täisealistel inimestel kontserdile tulles lisaks piletile kaasa võtta nakkusohutuse tõend, mis on digilugu.ee portaalist all laetav kõigile, kes on vaktsineeritud, läbipõdenud viimase kuue kuu jooksul või teinud 72 tunni jooksul PCR-testi. Samuti tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, sest neid kontrollitakse pisteliselt.

Neile, kel nakkusohutuse tõend puudub, pakub korraldaja kohapeal võimalust teha enne kontserdi algust tasuta antigeeni kiirtest. Kiirtesti tegemiseks tuleb tulla kohale varem – kell 19.30 algava kontserdi eel on tasuta testimispunkt avatud kell 18.00–19.00 ning kell 19.00 algava kontserdi eel kell 17.30–18.30. Varem kohaletulemine on vajalik selleks, et kontserdi alguseks oleks kõik testid tehtud.

Heino Eller (1887-1970) on eesti professionaalse rahvusliku muusikakultuuri rajaja ja 20. sajandi esimese poole mõjuka Tartu muusikakoolkonna juhtfiguur. Lisaks kannavad Elleri panust Eesti muusikaellu edasi tema õpilased, kellest tuntuimad ja mõjukaimad on Arvo Pärt, Jaan Rääts, Lepo Sumera, Eduard Tubin, Villem Kapp, Kaljo Raid, Boris Kõrver, Anatoli Garšnek, Leo Normet, Valter Ojakäär, Uno Naissoo, Arne Oit, Heino Jürisalu, Alo Põldmäe – kõiki neid innustas Eller leidma oma rada ja inspiratsiooni, mis pinnase väga omanäoliste Eesti heliloojate väljakujunemiseks. Eesseisev kontserttuur annab võimaluse tulla tagasi juurte – Elleri juurde.

Tõnu Kaljuste on rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestridirigent, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri asutaja ning Rootsi Raadio Koori audirigent. Ta on pälvinud stiilitundliku musitseerimise ja kõrge interpretatsioonitaseme poolest tähelepanu ja tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel muusikaareenil. Kaljuste on mitmekordne Grammy nominent ja 2014. aastal pälvis ta Grammy auhinna Arvo Pärdi autoriplaadi «Adam’s Lament» eest.

Kaljuste on teinud koostööd mitmete Põhja- ja Ida-Euroopa modernismi suurkujudega (Schnittke, Kurtág, Penderecki, Rautavaara) ning tõestanud end eesti heliloojate Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri, Veljo Tormise ja Heino Elleri loomingu suurepärase asjatundja ja tutvustajana. Kaljustega seostuvad Eesti kultuurimaastikul olulised sündmused Nargenfestival, Kreegi päevad ja Pärdi päevad. Kaljuste teeb ka tihedat koostööd Läänemere festivaliga Stockholmis.

Tallinna kammerorkester on asutatud 1993. aastal, on Eesti üks esinduskollektiive ja Eesti ainus püsikooseisuline keelpilliorkester. Orkester on äratanud tähelepanu oma kunstiliselt terviklike kavade, stiilitundliku musitseerimise ja kõrgetasemelise interpretatsioonikunstiga nii Eestis kui maailmas. Esinetud on Aasias, Ameerikas ning kõigil Euroopa suurematel kontserdilavadel.

Orkester koosneb hinnatud keelpillimängijatest, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena. Orkester oli kaastegev Arvo Pärdi autoriplaadil «Adam’s Lament», mis tõi dirigent Tõnu Kaljustele 2014. aastal Grammy. Tallinna kammerorkester on mitmetel muusikaauhindade jagamisel esile tõstetud ja auhinnatud. Kõige viimati juhtus see käesoleva aasta alguses, kui orkester oli kolmekordselt nomineeritud Eesti muusikaauhindadele 2021 – seekord võitis aasta klassikaalbumi plaadi ansambel, kus mängivad ka Tallinna kammerorkestri interpreedid.