Abilinnapea Gea Kangilaski sõnul tohivad tänavu valmival staadionil palli mängida kõik, kes selleks eelnevalt aja kinni on pannud. «Kui seal on vabu aegu, siis on vastava hinnakirja alusel võimalik seal kõigil soovijatel väljak broneerida,» selgitas ta.