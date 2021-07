Täna õhtul sündmuskohal vägesid juhatanud Tartumaa vanemoperatiivkorrapidaja Gehrt Kompus ütles, et kustustöödeks on kulunud üle 40 tonni vett. Tegemist on teise suurema tulekahjuga Lõuna-Eestis sel suvel.

«Kuni juuli alguseni polnudki hullu, aga juuli algusest saati on väiksemaid põlenguid olnud järjest rohkem. Üks suurem metsatulekahju on olnud Jõgevamaal,» rääkis Kompus.

Ta näitas päästeautos ka plaani, mis hõlmab praegu tuletõrjujate tegevusplaani Lõuna-Eestis. «Praegu on kaasatud sellele konkreetsele põlengule Elva, Otepää, Suure-Jaani ja Tõrva komandod, lisaks ATV-d Elvast ja roomiksõiduk Bandwagen Jõgevalt. Lisaks aitavad Rõngu vabatahtlikud paakautoga vett tuua,» selgitas ta.

Kõige raskemaks teeb päästjate töö Saare küla metsas raske ligipääs tulekahjule. «Probleem on siin see, et me pääseme ligi ainult maastikusõidukiga ja vett on keeruline vedada, sest korraga ei mahu palju peale,» rääkis Kompus. Roomiksõidule mahub 1000 liitrit ja ATV-le 200 liitrit, aga oleks vaja palju rohkem.

«Kui saaks korralikult uputada seda turbapinnast, läheks siin ikka sadakond tonni ära, aga praegu on läinud veidi üle 40 tonni vett. Me ei saa sinna nii palju liine vedada, sest vahemaa on väga suur ja maastik kehv,» nentis Kompus.

Kuidas võis selline tulekahju tekkida? Päästjate sõnul on keeruline asustamata kohas põhjust välja uurida, metsas polnud märke ka marjulistest.

Samal ajal põleb Elva vallas Sangla rabas ka turbaaun, kuid seal on olukord paremini kontrolli all. «Seal panime suure pumbajaama veekogule, mis annab suure koguse vett. Tõstuk tõstab auna ümber ja meie mehed ujutavad, muud varianti seal pole,» sõnas Kompus.