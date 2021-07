Ootused olid seltskonnal positiivsed ning loodeti, et tehnika alt ei vea. «Peaasi, et Hyundai ära ei laguneks,» muigas Valdis Visnapuu.

«Targem on olla pigem tund aega varem kohal kui viis minutit hiljem. Aega tuleb rallidel alati varuda, sest tekib ummikuid ja kaarti lõpuni usaldada ei saa. Vaatasime kaardi järgi, et pole väga kõndida, aga ikka läks 15 minutit. Mõnes kohas näed aga juba kaardilt ära, et mitu kilomeetrit tuleb liikuda enne, kui katsele kohale jõuad,» lisas Aabrams.

Rally Estonia korraldust kiidab ta väga ning ütles, et seda näeb iga inimene, kui palju ressurssi on MMi korraldamisele võrreldes mõne suurriigiga kulutatud.

Natuke teisest kohast raja ääres vaatasid esimest katset Janek ja Piret, kes oma perekonnanime avaldada ei soovinud. Nad on pärit Pangodist ja tulid rallit vaatama koos pojaga. «Valisime selle katse kodukoha järgi,» ütles Janek, kes on käinud rallidel 2010. aastast. Piretile oli eelmisel aastal esimene ralli ning sealt jäi pisik sisse, et tänavu kindlasti uuesti tulla. «Kogu hooaega vaatame muidu telekast, aga kui koju kätte tuleb, oleks patt ju minemata jätta,» ütles Piret. Tema sõnul on ralli võrdselt nii meeste kui naiste ala.