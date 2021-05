Üldiselt on Tiia Luhti sõnul Tartumaal koroonaviiruse levik siiski langevas trendis. «Lõuna regiooni kolletest moodustavad suurema osa töökohakolded, enamik neist asuvad Tartumaal,» kinnitas Luht.

Samuti on Tartumaal tema sõnul neli lasteasutuse kollet, kus on valdavalt nakatunud lapsed. «Eesootavad lasteaedade ja koolide lõpupeod ennustavad õppeasutuste sees nakatumiste tõusu,» ütles Luht.

Tartumaa haigestunute keskmine vanus on 35 aastat, enim haigestunuid on vanusegrupis 30–39. Kõige suurem haigestumus on Tartu ja Nõo vallas.