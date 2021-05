Tänavu kuulusid Tartumaa aasta ema nominentide hulka 12 naist: nelja tütre hooliv ning armastav ema Evelyn von Moller Võnnu alevikusst, kahe lapse ema ja Reinu külas asuva Rätsepa talu perenaine Piret Rätsep, viie lapse ema ja Kastre vallas asuva Polli talu perenaine Merje Toom, Luunja lasteaia Midrimaa logopeed ja Luunja keskkooli logopeed-eripedagoog Kristel Lempu, kahe lapse ema ja Kambja vallas Uhti külas elav Karin Peda, Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, Eesti põllumajandusmuuseumi Leivatare juhataja Tiina Ivandi, kolme lapse ema ja Tartu vallavalitsuse vallaarhitekt Egle Nõmmoja, Kastre vallas Võnnus elav ja Tartu ülikooli kliinikumis füsioterapeudina töötav Evelin Avi, Väägvere Külakapelli eestvedaja ja rahvamuusika edendaja Ülle Kool, Lähte alevikus elav nelja lapse ema Jaanika Kreela ning Tartu ülikooli audiospetsialist Küllike Kont.

Piiranguid arvestades tuli pidulik sündmus korraldada väljas ja kuigi sadas vihma, siis see kohalolijaid ei morjendanud. Tartumaa Aasta Emaks valitud Küllike Kont tuli auhinnale järele imestunud pilgu ja siirast rõõmust pakatava naeratusega. «Ma arvasin siiani, et selline tunnustus ei liigutaks mind nii palju, sest olen enda arvates juba niikuinii igal aastal oma laste jaoks aasta ema. Aga kui kuulsin oma nime kõlavat ja mõistsin, mis on juhtunud, siis tegelikult läks selline märkamine ikka väga südamesse,» selgitas Küllike Kont.

Ta on koos abikaasa Erviniga kasvatanud üles seitsme edukat last ning Kontide perekond elab Tartus. Kõik pere kasvandikud on erineval kombel aktiivsed ja tegusad.

Perepoeg Oliver Kahu töötab «Aktuaalse kaamera» saatejuht-toimetajana ning pälvis 2020.aastal ERRi kolleegipreemia laureaadi tiitli. Tema vend Kaarel Kahu seevastu on IT-spetsialist Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Forum Cinemas filmikonkursi võitnud lühifilmi kaasautor. Hendrik Kont töötab projektijuhina Eesti Firmaspordi Liidus ja programmijuhina OÜs FitQ Studios ning on silmapaistvate saavutustega poksija. Martin Kont õpib Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi reaal-loodusala 10. klassis ning on hinnatud koorilaulja.

Peretütar Sirle Kont õpib Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledžis 4. kursusel ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist, Erle Kont omandab maailmas paremuselt 9. kunstide koolis Sibeliuse Akadeemias oma 2. magistrikraadi orkestri dirigeerimises, ja on TaHe Nüüdismuusika Kollektiivi asutaja ning kolmas tütar Helena Kont on esmakursuslane Tartu Kõrgemas kunstikoolis Pallas meedia- ja reklaamidisaini erialal.

Küllike Kont on olnud väga huvitava haridus- ja ametikäiguga, mida iseloomustab kindlameelsus teha kõik, mis tarvilik, et pere oleks heal järjel. Tema haridustee algas Laiuselt ja suundus lõpuks Tartu riiklikku ülikooli, kuhu ta läks kirjandust õppima. Esimese lapse sünd sundis siiski õpingud mõneks ajaks pausile panema, sest laste kasvatamiseks tarvilist tugigruppi noortel ei olnud. Paar aastat hiljem õppis Küllike kondiitriks, ikka eesmärgiga peret toetada. Kondiitri füüsiliselt rasket tööd tegi ta umbes 10 aastat.

Seejärel õppis Küllike Kont toitlustuskorraldust Tartu kutsehariduskeskuses, alates 2006. aastast töötab ta Eesti Sotsiaalkindlustusametis peaspetsialistina, aidates puuetega lastel rehabilitatsiooniteenusteni pääseda. Tütre hinnangul on ema Küllikese haridustee kõige võimsamaks saavutuseks sotsiaaltöö bakalaureusekraad. Õppima asudes oli pereema juba elukogenud ja oma erialal kümmekond aastat töötanud spetsialist, kes tahtis veelgi enam õppida, et veelgi paremini osata inimesi aidata ja nende jaoks kasulik olla. Kooli lõpetades oli pereema 55-aastane.

Küllike Kont hindab kõrgelt rahvuskultuuri ja nii on pea kõik pere lapsed laulnud erinevates koorides või kaasa löönud rahvatantsurühmades. Nüüd, kui lapsed on juba suuremad, ei möödu ühtegi laulupidu ilma mõne Kondita laulukaare all või staadionil jalga keerutamas.