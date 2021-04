Elva miljoni liikumisaktsioon ületas 200 000 kilomeetri künnise

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et jälgis nädalavahetusel ning nädala alguses huvi ja põnevusega kilomeetrite kogumist. «Eelmise nädala lõpus oli juba näha, et 200 000 kilomeetrit võib täis tulla ja seega jälgis kogu meie meeskond pinevalt numbreid,» kirjeldas ta ja lisas, et käis ka ise nädalavahetusel kilomeetreid kogumas.

Strava äpis on Elva miljoni klubiga liitunud 1511 inimest. «Igal nädalal tuleb liitujaid juurde ning kuna ilmad on ilusad, siis on iga nädala liikumisaktiivsus olnud võrdluses eelmisega alati suurem. Näiteks koguti üle-eelmisel nädalal 34 045 kilomeetrit ja eelmisel nädalal juba 42 897 kilomeetrit.»

Spordijuhi arvates on unistus saada aasta lõpuks kätte miljon kilomeetrit, vägagi käegakatsutav. «See on ühel ajal uskumatu ja vägev, kuidas inimesed on meiega kilomeetrite kogumisel kaasa tulnud. Kui esialgu liitus inimesi tasapisi ja vaikselt ning seda oli võimalik jälgida, siis nüüd on Strava äpis meie klubi liikumisaktiivsus nii suur, et ei jõua neid lehekülgi iga päev läbi vaadatagi,» sõnas ta rõõmsalt.

Elva valla koolid ja spordiklubid on olnud kilomeetrite kogumises väga tublid ja eeskujulikud. «Selgelt on näha, et tänu koolide ja spordiklubide liikumisaktiivsusele on tuntavalt tõusnud ka igal nädalal kogutavate kilomeetrite arv,” ütles Šumanov ja lisas, et on väga tänulik kõikidele, kes oma kogukondades aktiivset liikumist eest veavad.

Peale selle on näha, kuidas ka teised kohalikud omavalitsused kutsuvad järjest oma inimesi värskesse õhku liikuma. «Meil on ainult hea meel näha, et ka teised kutsuvad oma elanikke liikuma ja oma tervisesse panustama. Näiteks on minuga võetud ühendust ka ses osas, et järgmisel aastal võiksid erinevad vallad omavahel kilomeetrite kogumises võistelda,» ütles ta ja lisas, et praegu käib selle idee osas veel mõttetöö.

Spordijuhi sõnul ootab aga Elva miljoni kõige aktiivsem periood alles ees, milleks on aina soojemad ilmad ja suvi. «Usun, et meie kilomeetrite kogumine alles saab tõelise hoo sisse ja selleks kutsume kõiki näiteks juba sel laupäeval, 24. aprillil Elva miljoni eriüritusele, lidumise laupäevale,» ütles Šumanov. Nimelt premeeritakse 24. aprillil neid, kes koguvad joostes kõige rohkem kilomeetreid. Samuti loositakse auhindu välja nende vahel, kes sel päeval kilomeetrite kogumisse just jooksmisega panustavad. Aasta jooksul on plaanis korraldada mitmeid erinevate liikumisalade eriüritusi.