Välk 494 meeskonna ründaja Harri Koll ütles, et tiim oli laupäeval kehvemas vormis, kuid pühapäeval otsustati ennast tõestada. «Laupäeval alustasime ise uimaselt, mingis mõttes läksime isegi mütsiga lööma. Pühapäeval oli terve võistkond paremini häälestatud, et karikas koju tuua,» rääkis Koll.

Tänavu on hooaeg möödunud Välgu jaoks teistmoodi ja keerulisemalt, sest Balti liigas jäi final four’i turniir lõpuni mängimata. Eesti meistritiitel on Kolli sõnul kõigile meestele suurim au ja uhkus ning karikas kirss tordile.

Kas motivatsiooni edasi pingutamiseks meistritel ikka jagub? «Kindlasti tahame ka tulevikus sama hästi esineda. Eesti meistriks tulla on võimas, kuid meile teeb rõõmu just Tartu spordi kõrge taseme hoidmine Eestis ning see, et saame ennast kirjutada hokiajalukku,» vastas Koll.