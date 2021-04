Loometegevuse arendamine on Tartu ülikoolile endiselt oluline. Nii jätkub vabade kunstide professuur, mis viiakse 1. septembrist üle kultuuriteaduste instituudi haldusalasse. Kunstide keskuse ruumides toimunud kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava ained jäävad ka edaspidi kultuuriakadeemia hallata. Selle kevadsemestri ained on üliõpilastel võimalik kunstide keskuses ära lõpetada. Kunsti- ja kultuurialaseid vabaaineid saab edaspidi võtta Viljandi kultuuriakadeemias ning teistes humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituutides. Üliõpilasmajas jätkuvad need tegevused, mille eest said üliõpilased siiani kunstide keskuse kaudu ainepunkte.