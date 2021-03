Jõgeva politsei tabas sarivargustes kahtlustatava mehe

Lõuna prefektuuri juhtivuurija Veiko Kõre rääkis, et möödunud aastal toimus Jõgevamaal mitu sama käekirjaga sissemurdmist nii ehitusjärgus majadesse, garaažidesse kui ka tööstushoonetesse, kust varastati nii ehitusmaterjale, mootorsõidukite varuosi, vaba aja veetmiseks mõeldud esemeid ja vahendeid ning isegi päikesepaneele ja invertereid. Samasuguse käekirjaga kuritegusid pandi juhtivuurija sõnul toime ka Ida- ja Lääne-Virumaal.

«Esimeste vargusjuhtumite aset leides asus politsei koguma tunnistajate ütlusi, turvakaamera salvestisi ja teisi tõendeid, et kuriteos kahtlustatav võimalikult kiiresti kindlaks teha. Kriminaalpolitsei töövõtete tulemusel hakkas uurimine aina enam edenema, kuni märtsi keskpaigas õnnestus kindlaks teha ning kinni pidada mees, keda on alust kahtlustada kolmes maakonnas toime pandud vargustes,» märkis Kõre. Vargustes kahtlustatav mees on 41-aastane ning politseile varasemast varavastaste kuritegude tõttu juba tuttav.