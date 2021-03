RAADIOSAADE ⟩ Kui nakatumine pole kahe nädala pärast selges languses, on jälle midagi valesti tehtud

Teises veerandis võtsid Rannar Raba ja Eili Arula taas jutuks koroonaviiruse levikust tingitud hetkeolukorra. Muu hulgas rõhutati, et tartlased ja tartumaalased peaks hoolimata suhteliselt madalast kohalikust haigestumise määrast hoidma praegu väha ettevaatlikku joont, sest aeg on näidanud, et koroona epitsentrid võivad väikeses riigis väga kiiresti ümber paigutuda. Ka tõdeti, et kui koroonasse nakatumine pole kahe nädala pärast selges languses, on valitsuse tasandil jälle midagi väga valesti tehtud.